Киев, , 21:38 — REGNUM Руководство ВСУ предъявил новые требования к СМИ, освещающим боевые действия на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый список более жестких требований опубликован 30 августа пресс-службой ведомства.

«1. Недопустима альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте.

2. Только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию.

3. Недопустима альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте.

4. Нельзя давать собственные прогнозы.

5. Сообщать о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах имеют право только ВСУ», — указано на странице пресс-службы ВСУ в соцсетях.

Стоит отметить, что новые требования к СМИ были опубликованы на фоне провала «контрнаступления» войск киевского режима на Херсонском направлении.