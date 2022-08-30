Киев, 30 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Руководство ВСУ предъявило новые требования к СМИ, освещающим боевые действия на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Новый список более жестких требований опубликован 30 августа пресс-службой ведомства.

«1. Воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны в целом.

2. Только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию.

3. Недопустима альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте.

4. Нельзя давать собственные прогнозы.

5. Сообщать о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах имеют право только ВСУ», — указано на странице пресс-службы ВСУ в соцсетях.

Стоит отметить, что новые требования к СМИ были опубликованы на фоне провала «контрнаступления» вооруженных формирований киевского режима на Херсонском направлении.