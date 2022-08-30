Саутгемптон, Великобритания, , 21:37 — REGNUM 30 августа в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Армел Белла-Котчап, Джеймс Уорд-Прауз, Ибраима Диалло, Ромео Лавиа, Адам Армстронг, Чи Адамс.

«Челси»: Эдуар Менди, Тиаго Силва, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Хаким Зиеш, Кай Хаверц.

На данный момент «Челси» с двумя победами и семью набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон», набрав четыре очка, располагается семью позициями ниже.