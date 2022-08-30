Лондон, , 21:34 — REGNUM 30 августа футбольный клуб «Фулхэм» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Бригада арбитров: Томас Брамолл | Константин Хатзидакис | Даниэль Робатан | Стюарт Аттуэлл | Пол Тирни.

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Тосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Гаррисон Рид, Нескен Кебано, Бобби Рид, Андреас Перейра, Жоау Пальинья, Александар Митрович.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Адам Уэбстер, Люис Данк, Соломон Марч, Первис Эступиньян, Жоэль Вельтман, Энок Мвепу, Алексис МакАллистер, Мойсес Кайседо, Леандро Троссард, Паскаль Гросс.