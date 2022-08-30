Харьков, Украина, 30 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Целью киевской армии может быть не Херсон, а один из сравнительно крупных городов, причем не обязательно на южном направлении, написал 30 августа в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

ВСУ

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Так он прокомментировал сообщения заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова о том, что в Харьковской области, по данным местных жителей, ВСУ уже шесть дней накапливают технику и живую силу, возможно, готовясь к наступлению.

«На фоне шумихи про наступление на Херсон реальной целью может быть достаточно крупный город либо на изюмском направлении (та же Балаклея), либо на запорожском (Пологи или Токмак). Так что на Херсоне зацикливаться не стоит», — отметил Рожин.