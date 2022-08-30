Вашингтон, 30 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. США обеспокоены планами Индии принять участие в совместных военных учениях с Россией, заявила на брифинге 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» должны пройти с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Индия входит в число стран, которые планируют направить на учения свой контингент. Также участие в них примут Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент США Джо Байден обеспокоен участием любой страны в военных учениях с Россией, пока она проводит специальную военную операцию на территории бывш. УССР.