Реджо-нель-Эмилия, Италия, 30 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. 30 августа в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в первом матче четвертого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграл вничью с «Миланом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

На 22-й минуте нападающий сборной Италии Доменико Берарди упустил возможность вывести хозяев вперед, не сумев реализовать пенальти. Желтые карточки получили Тео Эрнандес, Алексис Салемакерс, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Джанмарко Феррари, Грегуар Дефрель и Агустин Альварес. На матче работала бригада арбитров во главе с Джованни Арольди.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Феррари, Тольян, Эртич, Фраттези (Харруи, 69’), Лопес, Торстведт (Энрике, 69’), Пинамонти (Альварес, 84’), Берарди (Дефрель, 52’), Кириакопулос (Маркицца, 84’).

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер (Калюлю, 80’), Флоренци, Беннасер, Диас (де Кетеларе, 57’), Побега (Тонали, 57’), Леау, Салемакерс (Мессиас, 57’), Жиру (Адли, 73’).

«Милан», набрав восемь очков, временно остался на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» с пятью очками поднялся на десятое место.