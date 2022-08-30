30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили запрет на провоз евро в Россию, который наложили финские пограничники на российских граждан.

Тимур Кондратьев, , 22:26 — REGNUM Запрет российским гражданам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, который установил департамент таможенного контроля Финляндии, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое разъяснение было представлено российским средствам массовой информации после того, как социальные сети вспыхнули после новости о том, что на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа финские таможенники не дали жителю Санкт-Петербурга вывезти в Россию €1,39 тыс. евро. Ему предоставили выбор: либо он отказывается от поездки в Россию, либо оставляет свои кровные на финском КПП и заберёт их тогда, когда решит поехать обратно в Финляндию.

Граждане были крайне возмущены тем, что финская сторона, по сути, запретила людям с российскими паспортами распоряжаться своими деньгами. И вопрос даже не в том, что любая другая валюта, прошедшая через обмен, будет благополучно пропущена финскими пограничниками, а в том, что под санкции попадают представители конкретной нации.

«Ну, это уже даже не 90-е, это уже пещерный век со стороны финнов. Это ниже плинтуса, это дно, которое дальше уже не пробить. Вот вам и европейские ценности. Как были вонючими европейскими крысами, так ими и остались», — поделился своим мнением Максим К.

Поль Гюстав Доре. Крысы. ХIХ

Ряд пользователей указывает на то, что деньги ты свои, конечно, финским пограничникам оставить можешь, но велика вероятность того, что когда ты вернёшься, их тебе попросту не вернут.

«То есть финны под предлогом санкций перешли к прямому грабежу российских граждан и конфискуют даже деньги? На какую реакцию после этого они рассчитывают?» — интересуется Наталья Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие ограничения наводят на мысль об отсутствии реальной свободы на территории Европейского союза, раз силовые структуры начинают залезать в кошельки простых граждан.

«Это что получается, российские пограничники теперь могут изымать доллары и евро у граждан западных государств? Если кого-то что-то не устраивает, то должен быть запрет на посещение иностранцам с валютой. Если гражданин едет обратно в своё государство, то его имущество — это только его имущество. В любом другом случае это открытый грабёж», — указывает Александр К.

Часть людей полагает, что финские пограничники намеренно извратили наложенные на Россию Евросоюзом санкции, чтобы показать свою ненависть к российскому народу.

«Это уже открытый грабёж российских граждан средь бела дня! Никто на границе не имеет права запрещать иметь валюту, если её не больше допустимого количества. Да и то там разбирательство будет, но деньги чужие никто трогать не должен. Это противозаконно», — пишет Ростислав Г.

«Короче, выполняют приказы хозяев-русофобов. Реальный беспредел. Уже никак такое не объяснишь», — пишет Анатолий С.

Русские идут. Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Какие идиоты после такого ещё решатся поехать в эту дыру? Русских там скоро насиловать будут при въезде и выезде. Хотя всё равно ведь найдутся желающие», — считает Екатерина К.

Напомним, 30 августа РБК опубликовал материал, согласно которому департамент таможенного контроля Финляндии запретил российским гражданам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза.