Херсон, 30 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. ВСУ не ограничиваются ударами по Антоновскому мосту в Херсоне и обстреливают также переправу, возведенную военными для мирных жителей, сообщил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Теперь в Херсоне жители ощущают на себе, как их «любят» в Киеве, и начинают лучше понимать жителей Донбасса, полагает военкор.

Руденко полагает, что усилившиеся обстрелы гражданских объектов в Херсоне вызваны желанием Киева «одержать хоть какую-то победу» после неудавшегося «наступления».

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.