Киев, 30 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Усилившиеся обстрелы херсонского Антоновского моста — показатель того, что с объявленным наступлением на Херсон «Зеленский, мягко говоря, сел задницей на гвоздь», отметил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.

«Теперь [ВСУ] нужна хоть какая-то победа. Вот и летят сотни дорогостоящих ракет по Антоновскому мосту. Но гордое строение советских инженеров стоит и не падает», — добавил военкор.