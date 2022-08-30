Киев, 30 августа, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Удары со стороны националистов и киевского режима можно ожидать где угодно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

«Бандеровцы старательно обстреливают те города, которые хотят «освободить», — заявил эксперт.

Энергодар отличался спокойной реакцией на начало и течение СВО, констатировал Бредихин. Сейчас ситуация изменилась — войска киевского режима строят укрепрайоны и готовят артиллерию.

«После обстрела Запорожской АЭС открылось «окно Овертона» и следующие удары бандеровцев можно ожидать где угодно» — заключил политолог.

Напомним, что вооруженные формирования киевского режима регулярно обстреливают город Энергодар и Запорожскую АЭС.