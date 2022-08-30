Вашингтон, 30 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что возобновление деятельности крупной нефтяной компании Chevron зависит от выдачи лицензий Вашингтоном, сообщает 30 августа Reuters.

Neubie Эмблема Chevron

Министерство финансов США в мае продлило лицензию на работу Chevron в Венесуэле, находящейся под санкциями Соединённых Штатов, однако условия сделки были крайне ограничены. Компания просила расширить привилегии, чтобы возобновить совместную работу с государственной компанией Petróleos de Venezuela или PDVSA, а также вернуть миллиарды долларов непогашенного долга за счет торговли венесуэльской нефтью.

Венесуэла готова продолжить сотрудничество с калифорнийской компанией, заявил журналистам Эль-Айссами, но добавил, что ход переговоров отныне зависит не от венесуэльского правительства, а от выдачи лицензий на возобновление деятельности Chevron управлением США по контролю над иностранными активами