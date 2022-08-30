Изюм, Украина, 30 августа, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Судя по сообщениям, поступающим от жителей Харьковской области, ВСУ, вероятно, готовят наступление на этом участке фронта, написал 30 августа в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

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«ВСУ шестой день накапливают технику и живую силу на Балаклейском направлении. Возможно, готовят контрнаступление в этом районе. Возможно, в направлении Изюма. И возможно, вчера [киевское] командование пожертвовало многими сотнями своих вояк на херсонском направлении, чтобы отвлечь от других направлений», — отметил Безсонов.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.