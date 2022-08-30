Москва, 30 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Доля в размере 12,5% в уставном капитале «Сахалинской энергии» — нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — будет передана «дочке» японской Mitsui — компании MIT SEL Investment (ОАЭ). Такое распоряжение подписал 30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации. Этот шаг российским руководством сделан после того, как Mitsui официально согласилась сохранить долю в проекте «Сахалин-2» после перехода имущества компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (экс-оператора «Сахалина-2») в собственность РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о замене в проекте «Сахалин-2» оператора Sakhalin Energy на российское юридическое лицо, имущество компании было объявлено переходящим в собственность России.

Это было сделано из-за угрозы национальным интересам России.