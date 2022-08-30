Исламабад, , 21:09 — REGNUM По данным пакистанских властей, жертвами масштабных наводнений в стране стали более тысячи человек. Об этом сегодня, 30 августа, заявил официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар.

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«Чтобы вы представляли масштаб бедствия: оно затронуло более 33 млн человек. Более 1100 погибли, в том числе женщины и дети. Более 1600 ранены», — сообщил представитель МИД Пакистана.

Также Ифтихар рассказал, что в результате наводнений в стране полностью или частично разрушены более 1 млн домовладений. Погибло более 700 тысяч голов скота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильнейшие наводнения наблюдаются в Пакистане, Афганистане и на северо-западе Индии.