Исламабад, 30 августа 2022, 21:09 — REGNUM По данным пакистанских властей, жертвами масштабных наводнений в стране стали более тысячи человек. Об этом сегодня, 30 августа, заявил официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар.
Также Ифтихар рассказал, что в результате наводнений в стране полностью или частично разрушены более 1 млн домовладений. Погибло более 700 тысяч голов скота.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильнейшие наводнения наблюдаются в Пакистане, Афганистане и на северо-западе Индии.