Киев, , 21:04 — REGNUM Владимир Зеленский провел переговоры с директором Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлем Гросси. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает CNN.

Напомним, что миссия МАГАТЭ во главе с Гросси направилась на Запорожскую атомную электростанцию. При этом эксперты МАГАТЭ направились через территорию бывшей УССР, подконтрольную бандеровцам.

О чем именно Зеленский и Гросси разговаривали — не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ должна оценить обстановку на Запорожской АЭС, которую систематически обстреливают бандеровские вооруженные формирования. При этом Запад фактически покрывает Зеленского и его режим, которые ставят мир на грань ядерной катастрофы.