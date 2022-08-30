Запорожье, Бывш. УССР, , 21:17 — REGNUM Меры поддержки со стороны России по отношению к жителям освобождённых областей привели к тому, что в эти области увеличился поток переселенцев из подконтрольных киевскому режиму территорий. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Вспомним события 2014 года — в Крыму, и то количество граждан [б. УССР], которое переехало на полуостров из других регионов. Все повторяется», — заявил эксперт.

Возможность оформления российского гражданства стала «точкой невозврата» для многих жителей [б. УССР]. Они решили стать россиянами и направились в Херсон и Запорожье, считает политолог.

«Дополнительные меры поддержки населения со стороны Российской Федерации ещё более усилили поток желающих получить российское гражданство. Возвращаются и те, кто с начала СВО направился на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Местные власти, несомненно, должны идти навстречу таким людям. Именно они в дальнейшем станут узлами притяжения для других пока ещё не освобождённых территорий» — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что растёт поток переселенцев с территорий, подконтрольных киевскому режиму.