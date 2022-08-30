Будапешт, 30 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Число беженцев с территории бывшей УССР, находящихся сейчас в Венгрии, достигло миллиона человек, заявил 30 августа венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

«Мы приняли уже миллион беженцев из [бывшей УССР]. Мы непрерывно проводим крупнейшую в истории нашей страны гуманитарную операцию», — сказал Сийярто.

При этом он отметил, что надеется на выработку решений, «направленных на мир», а не на новую эскалацию.