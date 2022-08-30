Вашингтон, 30 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск обратился к суду с просьбой отложить до ноября разбирательство по делу о покупке Twitter, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Судебный процесс в штате Делавэр, касающийся обоюдных исков Маска и социальной сети Twitter, должен начаться 17 октября.

Twitter требует от Маска закрыть сделку по приобретению сервиса за $44 млрд, в то время как Маск хочет выйти из соглашения и при этом не заплатить штраф в $1 млрд за разрыв сделки. Глава Tesla и SpaceX утверждает, что Twitter нарушил условия договора, отказавшись раскрывать данные о количестве фейковых аккаунтов.

Предприниматель попросил судью отложить разбирательство до 10 ноября, а затем провести конференцию, в ходе которой обе стороны смогут раскрыть те доказательства, которые они планируют представить в суде.