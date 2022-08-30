Киев, , 20:49 — REGNUM Видео своей встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси опубликовал 30 августа Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Ранее CNN распространил информацию о том, что на встрече Зеленский заявил Гросси, что считает приезд специалистов МАГАТЭ важным. Он ожидает от миссии агентства, что она сделает больше, чем «просто проведёт инспекцию» на Запорожской АЭС.

Зеленский не забыл обвинить в риске ядерной катастрофы Россию и её Вооружённые силы.

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