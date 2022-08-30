Вашингтон, 30 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 30 августа выпустил новое руководство в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, запретив политическим назначенцам из министерства юстиции посещать какие-либо предвыборные вечеринки, в том числе посвященные сбору средств. Об этом сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Лора». реж Отто Преминджер. 1944. США На вечеринке

Причина введения данного запрета не объясняется, однако это может быть связано с попыткой министерства защитить репутацию кандидатов, которые могут скомпрометировать себя во время празднований.

Ранее скандал разразился вокруг премьер-министра Финляндии Санны Марин из-за просочившегося в сеть видео, где она веселится со знаменитостями.