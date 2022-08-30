Ханты-Мансийск, , 20:38 — REGNUM Добыча трудноизвлекаемых запасов нефти — это вопрос социальный. Об этом на совещании с представителями нефтегазового комплекса заявил полномочный представитель президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев.

На совещании в полпредстве УрФО uralfo. gov.ru

С каждым годом добыча на давно разработанных месторождениях становится всё сложнее, снижается её рентабельность, отметил полпред.

«Вокруг месторождений создана мощная инфраструктура, работает большое количество людей. Необходимо создать условия, которые позволят компаниям продолжать разработку, вести добычу «трудной нефти». Механизмы поддержки этого направления появились, но работа не закончена. Важно, чтобы органы власти вместе с бизнесом нашли оптимальные решения, которые послужат стимулом для эффективного освоения ТРИЗов», — подчеркнул Владимир Якушев.

На совещании отмечено, что также ведётся работа по импортозамещению иностранного программного обеспечения на месторождениях и информационных систем предприятий топливно-энергетического комплекса. К ней подключена научная мысль. В Уральском научно-образовательном центре реализуется проект по разработке единой системы контроля и управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта при добыче нефти и газа. В Западно-Сибирском научно-образовательном центре работают над проектом «Цифровой керн». В Челябинской области сформирован кластер предприятий-разработчиков измерительной и метрологической аппаратуры для нефтегазовой отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийском автономном округе 30 августа запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина.

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