Исламабад, , 20:58 — REGNUM Проливные дожди и наводнения затопили треть территории Пакистана и унесли жизни более 1100 человек, в том числе 380 детей. Об этом сообщил 30 августа премьер-министр страны Шахбаз Шариф, передаёт Reuters.

Пакистан Joshua Kruger

Власти страны пытаются оказать помощь пострадавшим семьям в труднодоступных районах. Пакеты с продовольствием сбрасывают нуждающимся с армейских вертолетов. В связи с трагедией ООН призвала мировое сообщество выделить $160 миллионов на оказание помощи Пакистану.

Необычайно сильное наводнение в Пакистане затронуло в общей сложности 33 миллиона человек, разрушив дома, предприятия, инфраструктуру и посевы.

Напомним, ранее США пообещали предоставить $30 миллионов на гуманитаруную помощь Пакистану.

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