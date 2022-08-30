Москва, 30 августа, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Европейский союз, вероятно, хочет, чтобы все поняли, как он в реальности «относится к гражданам России»: так надо расценивать истерию вокруг визового вопроса.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На эту тему 30 августа написал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале, возмущённый тем, что «европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы» российским гражданам.

«Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу, — заявил Медведев. — Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России».

Он добавил, что европейцы таким образом «в очередной раз покажут своё истинное лицо». Они тем самым будут меньше «отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции».

Напомним, в ЕС обсуждается с подачи стран Восточной Европы введение дискриминационной меры для граждан России: их предлагается лишить возможности получать шенгенские визы.