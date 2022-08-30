Берлин, 30 августа, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Водородная энергетика очень перспективна, но это дело далекого будущего и сейчас водород не сможет заменить дешевый российский газ. Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

«Это все сказки о будущем. Оперативно этой зимой водородная энергетика ничего не даст и Германии не поможет. Пока ее просто нет», — заявил эксперт.

Политолог считает, что перспективы у водородной энергетики действительно большие, но прежде нужно решить ряд проблем.

«Разговоров о водороде много, однако, чтобы он действительно стал топливом будущего, надо примерно в три раза снизить расходы на его производство и транспортировку. Уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пока не знают как этого добиться» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее канцлер Германии посетил Канаду и заключил соглашение о поставках водородного топлива.