30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:55 — REGNUM Заявление бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о том, что необходимо незамедлительно отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новое голосование из-за решения Федерального бюро расследований (ФБР) «похоронить» историю с ноутбуком сына нынешнего лидера Хантера Байдена, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Политическим конкурентам президента США Джозефа Байдена не даёт покоя злополучный ноутбук, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Согласно запутанной истории, владелец мастерской скопировал данные жёсткого диска и переправил их экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа, который тогда ещё являлся президентом.

Утверждается, что фотографии, скопированные с ноутбука, могут свидетельствовать о вовлечённости Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. Позже выяснилось, что ФБР изъяло сам ноутбук, не дав разгореться скандалу, который мог бы обойтись для Джозефа Байдена дорогой ценой — уголовные дела и никакой победы на выборах президента США.

Хантер Байден Center for Strategic & International Studies

Именно на это и пытается упирать бывший американский лидер, уверяя, что если бы общественности были предоставлены данные с ноутбука, изъятого сотрудниками ФБР, то победа досталась бы ему. Именно поэтому Трамп призывает отменить, по его мнению, нечестные результаты голосования на выборах президента в 2020 году.

«Я не удивлюсь, если Трамп накаутирует старого Байдена. 2023, жги! Попкорн со мной», — пишет Екатерина М.

Многие пользователи не сомневаются, что последняя президентская гонка в США оказалась настолько грязной, что назначение Байдена лидером нации выглядит как издевательство над выборной системой Америки.

«Очевидно, что выборы США 2020 года прошли с огромным количеством нарушений. Не знаю, кто это вообще может отрицать», — написал Олег У.

Некоторые комментаторы отмечают, что политическая борьба в США переходит все разумные границы и норовит обернуться для американцев гражданской войной.

«А может проще сразу устроить гражданскую войну, товарищ Трампенко? Задумайтесь», — обращается Зинаида Е.

«Если выборы 2020 года в США отменят, то это приведёт к гражданской войне и расколу Америки. Мы-то в России не против будем, но элита США на это не пойдёт», — уверен Николай Г.

«Раскол в штатах неминуем. Страну ждет революция и гражданская война. Несмотря даже на то, будут подвергнуты пересмотру выборы 2020 года либо же нет», — отметила Каролина Ф.

Часть людей уверена, что американская элита не очень-то и против, чтобы США раскололись на два враждующих лагеря, списав тем самым свои старые долги.

«Накал страстей внутри страны слишком большой. К тому же на кону большие деньги. Никто из американских экономистов не хочет нести ответственность за гигантский госдолг, за огромную инфляцию и всеобщий экономический кризис. Захотят вовремя отколоться и оказаться не при делах», — предрекает Максим Ш.

Доллар © ИА REGNUM

Напомним, 30 августа бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth о том, что необходимо незамедлительно отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новое голосование из-за решения Федерального бюро расследований «похоронить» историю с ноутбуком сына нынешнего лидера Хантера Байдена.