Брюссель, 30 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) выделила €5,6 млрд на проекты развития ветряной энергетики в странах Евросоюза, заявила 30 августа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

Об этом она заявила на пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности.

«Еврокомиссия выделила €5,6 млрд из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, морской ветер и Балтийский регион способны дать до 20 ГВт энергии в год.

В то же самое время американское издание The Hill сообщает, что сотням тысяч жителей Европы зимой угрожают холод, болезни и даже смерть из-за приверженности правительств европейских стран программам «зеленой энергетики».