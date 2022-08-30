Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Почти половина населения США допускает возможность гражданской войны в ближайшие десять лет. Об этом сообщает The Economist со ссылкой результаты опроса, проведённого совместно с YouGov.

Гражданская война в США (1861–1865)

В ходе исследования 43% респондентов заявили, что считают вероятным начало гражданской войны в стране. При этом такого мнения придерживаются 40% демократов и 54% республиканцев.

Еще 65% участников опроса согласились с утверждением о том, что в США с начала 2021 года вырос уровень насилия, связанного с политическими разногласиями. Причем 62% респондентов считает, что в ближайшие несколько лет этот показатель продолжит расти.

Отметим, что большинство экспертов не считает, что в Соединённых Штатах может разразиться гражданская война, сходная по масштабам с конфликтом 1861–1865 годов, однако усиление политического раскола в стране все же ожидается.