София, 30 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Валовый внешний долг Болгарии в 2022 году увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на €1,6 млрд и составил € 41,5 млрд. Об этом 30 августа со ссылкой на данные Болгарского национального (БНБ) сообщает софийская газета «Факты».

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Большая часть соответствующих долговых обязательств приходится на зарубежные кредиты, а также проценты по ним. Кроме того, в последнее время София задерживает обязательные членские выплаты в общие финансовые структуры Европейского союза.

По словам экспертов, в дальнейшем ситуация будет усугубляться, и Болгария обратится к Еврокомиссии за новыми кредитами. Это связано с необходимостью обеспечения страны энергоносителями на осенне-весенний период 2022–2023 гг., а также выплатой населению жилищно-коммунальных субсидий.