Бишкек, 30 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН совместно с правительством Киргизии разработали Страновой стратегический план на 2023–2027 годы. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьер-министра Эдиля Байсалова с региональным директором ВПП ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джоном Эйлиффом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Участники переговоров отметили, что в рамках этой стратегии малоимущие семьи в Киргизии продолжат получать продовольственную и денежную поддержку, и благодаря инструменту социальной поддержки «продовольствие/денежные средства в обмен за работу», на местах созданы активы и улучшена местная инфраструктура.

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Стороны договорились о том, что киргизские госорганы и чиновники на местах будут как и прежде оказывать административную и логистическую поддержку в реализации проектов.

При этом правительство оставит ранее предоставленные на безвозмездной основе складские помещения для хранения продовольствия в столице республики и городе Оше и продолжит финансировать за счёт госбюджета расходы на транспортировку, погрузку и разгрузку продовольствия внутри страны.

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