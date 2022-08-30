30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тот факт, что Львов был столицей воеводства Русского, никак не влиял на то, что это был польский город. Хотя, надо признать, ввиду того, что развивался он преимущественно как центр международной торговли, население Львова было весьма пёстрым с точки зрения национальности, вероисповедания и даже расы…

Анджей Ротманн, , 21:38 — REGNUM Черчилль: «Но ведь Львов никогда не был русским городом!» Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сталин: «Верно. Львов не был. А Варшава была…» — исторический анекдот

Шутки шутками, но в этом диалоге гораздо больше правды, чем кажется на первый взгляд. Львов действительно никогда не был русским городом, но куда важнее то, что он также никогда не был городом бывш. УССР! Лишь маленький период жизни цього мисця, с 30 июня по 12 июля 1941 года, можно с натяжкой назвать городом бывш. УССР, да и то с очень большим допуском. После освобождения Львова 27 июля 1944 года началась уже полностью «советская» история города, закончившаяся вместе с историей УССР 24 августа 1991 года. Ну а дальше… Дальше только очень большие оптимисты — каковых имеется исчезающе малый процент среди жителей бывш. УССР и ещё меньший среди её «вождей» — станут утверждать, что нынешний киевский режим — вильна, самостийна та незалежна держава. Остальные же вполне согласятся с тем, что территория на восток от Дорохуска — ныне есть протекторат Соединённых Штатов, управляемый назначенными ими временщиками, старательно исполняющими роль «вождей киевского режима», инструмент большой геополитической игры, пешка на «большой шахматной доске» пана Киссинджера… Но вернемся к началу нашего повествования.

Историю возникновения Львова, вместе с биографиями Даниила Галицкого, его сына Льва, происхождением князя Любарта Гедиминовича, и прочими легендарными байками мы опустим. Львов как крепость и торговая фактория (трудно сказать, какая функция была более важной) на западной границе Галицко-Волынского княжества появился в летописях в 1256 году и достаточно быстро разросся — ибо стоял на большом торговом шляху из северного Причерноморья к Балтийскому морю. А купцы охотно платят за безопасность и, пусть и неохотно, за возможность свободного проезда, посему городишко рос, богател и довольно быстро стал предметом пристального интереса всех соседей Галицко-Волынского княжества — Литвы, Польши и Венгрии. В итоге сей населенный пункт в 1349 году отошёл Королевству Польскому, государь коего, король Казимир III Великий, в 1356 даровал городу Магдебургское право. То есть формально городом, то бишь поселением, управляемым его жителями, Львов стал именно в 1356 году. При Пястах.

Марчелло Бачиарелли. Казимир Великий

Польский Львов. Да, в 1370–1387 годах городом управляли венгерские наместники — тогда галицко-волынские земли из-за всякого рода интриг при дворе польских королей временно отошли Венгерскому королевству, но это был всего лишь краткий период истории великого города. Когда ситуация с завершением эпохи Пястов и выборами в Польше нового короля устаканилась, Львов, что называется, «вернулся в родную гавань», и король Владислав II (он же внук Великого литовского князя Гедимина Ягайло) уверенно полагал, что воеводство Русское со столицей во Львове — неотъемлемая часть Польши. Русское. И таким оно было до самых разделов Польши…

Владислав II Ягелло, король Польши

Но тебя, мой дорогой читатель, я попрошу на сей счёт не беспокоиться. «Русским» оно было чисто географически, поскольку состояло из земель древнерусских княжеств (Львовского, Галицкого и Перемышльского), отошедших под польскую корону, и включало пять староств с центрами в городах Львове, Холме, Санке, Галиче и Перемышле. Во главе администрации стоял воевода русский (польск. Wojewóda ruski), которого назначал король из числа крупных землевладельцев, а местное служивое дворянство («бояре») имело те же права, что и коронная шляхта.

Но тот факт, что Львов был столицей воеводства Русского, никак не влиял на то, что это был польский город. Хотя, надо признать, ввиду того, что развивался он преимущественно как центр международной торговли, население Львова было весьма пёстрым с точки зрения национальности, вероисповедания и даже расы…

Продолжение следует…