30 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 20:48 — REGNUM Надо отдать должное евробюрократии. Она изобретательна. Вводить визовые ограничения для граждан России аккурат, когда собственные граждане страны еле сводят концы с концами. И ведь деньги путешествующих русских им сейчас действительно не нужны. Судя по состоянию европейской экономики вовсе не потому, что там брезгуют такими деньгами. Просто не время для притока туристов! «Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов», — цитировало РИА Новости заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого журналистам после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Да, с одной стороны польский политик отмечает, мол, видели в последнее время, «как семьи известных российских политиков развлекаются или отдыхают на пляжах». Но причем тут рядовые граждане, на которых предлагается отыграться распространением ограничений? Ответ на этот вопрос и не скрывается. Хотят разом решить несколько вопросов. Как гласит польский фольклор, «пожарить два куска мяса на одном огне» (с огнем-то проблемы). Умалчивают лишь об одном. Вот, например, с одной стороны, судя по словам условно того же Моравецкого, хотят вбить клин, внести условно «классовый» разлад в российское общество, с другой, как прямо и сказал польский политик, хотят «послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление». Спрашивается, а западные политики не отдыхают или не отдыхают на пляжах, или отдыхают на пляжах исключительно своих стран?

Умалчивают же европейские политики о том, что сейчас, вероятнее всего, Европа просто не способна принять лишний раз туристов. Лишний спрос в экономике, трещащей от и без того растущей инфляции, ей сейчас не нужен, при этом короткой строкой нужно сказать, что далеко не все европейские политики выступают за введение визовых ограничений для российских туристов. Когда местные жители испытывают дефицит с туалетной бумагой, когда им нужно экономить электричество и воду, о каком обеспечении туристов элементарными услугами на бытовом уровне можно говорить?! Европейцы уже возмущены, как сообщала недавно «Российская газета», тем, как Европейская комиссия дополнила их рацион питания домашними сверчками, желтыми мучными червями и мигрирующей саранчой. При этом продовольственный кризис усилился на фоне пандемии с нарушением логистических цепочек, и санкции в отношении России усугубили положение. На этих «достижениях», в том числе европейские политики, останавливаться не собираются.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Еще «вчера» рядовые, казалось бы, продукты и товары — сегодня становятся своего рода привилегией. Отапливать дом и принимать душ — тоже привилегия. Неудивительно, что при таком раскладе дел — визы предлагается отнести к категории привилегий. Придерживаясь подобного привилегированного курса, коллективный Запад рискует сам оказаться в очаге «классовой» ненависти. Немецкие пенсионеры, может, и уедут на всю зиму в Турцию. Но население Европы не измеряется одними только немецкими пенсионерами. Потеря коренного населения теоретически — не есть хорошо. А между тем предпосылки к тому наблюдаются. Ранее, например, финский политолог Йохан Бекман заявлял, как сообщал Ura.ru, что жители Финляндии стоят в длинных очередях за загранпаспортами, поскольку хотят уехать из страны в связи с повышением цен на электроэнергию, бензин, газ и продукты. Позволить себе жить в Финляндии в прежнем ритме, отмечал он, смогут только очень богатые люди. Причем, по мнению Бекмана, этому примеру могут последовать и жители других европейских стран, поскольку в результате вводимых санкций обычные люди оказались в «блокаде». Буквально на днях Пятый канал и вовсе демонстрировал кадры, на которых иностранцы уезжают в Россию.

«Я гражданин Чехии и я хочу жить и переехать в Россию из-за того, что здесь уже невыносимо жить. Здесь вообще нет будущего», — сказал один из героев телерепортажа, отметив также, что несколько жителей Чехии уже задерживали и штрафовали просто за подобные высказывания.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

Как минимум 75 человек из США, указывает телеканал, вот-вот обоснуются в Ярославской области. Так, может, коллективный Запад того и добивается — сменить население на лояльных мигрантов? Может, на том политики — противники России и успокоятся, когда избавятся от тех своих граждан, которые не могут позволить себе и продукты покупать вдоволь, и электроэнергии жечь столько, сколько потребуется для комфортной жизни, и принимать душ столько раз в день — сколько считает нужным. Что же касается туризма как такового, то возможности России в этой сфере безграничны и не требуют ни соблюдения визового режима, ни отказа от туалетной бумаги, ни отказа от энерготепла и воды, и много чего еще. При этом, судя по развитию событий, иностранные друзья (они были и есть) российских граждан, могут стать ближе — с переездом в Россию. Так что евробюрократия в очередной раз ставит ловушку для себя. Неприятность эту мы переживем.