Нижний Новгород, 30 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В 2022 году объемы продаж квартир в новостройках Нижегородской области снизились почти на 70%. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции «Ипотека-2022: госпрограммы и условия. Состояние рынка недвижимости», передаёт «BankNN.ru».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Так, если в декабре 2021 года в регионе было продано 967 квартир, относящихся к категории первичного жилья, то в июле 2022 года удалось найти покупателей только для 259 новых квартир.

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Эксперты отмечают, что столь значительное сокращение продаж жилья в нижегородских новостройках способствует формированию так называемого «неликвидного навеса».

Также участники конференции обратили внимание на то, что за неполные три года стоимость квартир в Нижегородской области выросла на 70% — с 77 тысяч до 131 тысячи рублей за квадратный метр.

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