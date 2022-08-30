Симферополь, 30 августа, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 30 августа в Крыму подвели итоги пресс-тура «Россия без санкций» в котором приняло участие 10 журналистов, блогеров и политологов из 8 стран. В ходе пресс-конференции в РИА они поделились впечатлениями от поездки в регион, находящийся под строжайшими западными ограничениями уже более 8 лет. Что характерно, журналисты, прорвавшиеся в Россию, невзирая на запрет прямых полетов из Европы, отметили в Крыму в первую очередь не бурный рост традиционных отраслей — виноделия, добычи морепродуктов, парфюмерии, а создание независимой энергетической системы, в основу которой легли компоненты, произведенные без каких-либо иностранных комплектующих.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам черногорского политолога Славиши Милачича, быстрое, всего за год строительство в Саках современной электростанций, где установлены новейшие турбины российского производства, которые потеснили на рынке таких гигантов, как Siemens и General Electric — это сигнал Европе. Российские турбины, в течение нескольких лет эксплуатации в Крыму показали себя на высшем уровне, и, как объяснил зарубежным журналистам директор электростанции, будут поставляться в другие регионы России.

При этом, политолог отметил, что именно благодаря санкциям стало возможно возрождение российской электропромышленности. Ведь, когда Крым вернулся в состав России, киевский режим резко прекратил энергоснабжение полуострова, взорвав магистральные линии электропередач. Строительство же новых электростанций осложнилось тем, что из-за санкций в Крым невозможно было ввезти импортное оборудование, а практически все объекты генерации в России строились с применением оборудования Сименс и Дженерал Электрик. Тогда российские производители разработали и выпустили специально для Сакской ТЭЦ эксклюзивное оборудование.

Кроме того, в Крыму было заложено производство собственных электромобилей, сварочного оборудования, а также активно проводится импортозамещение по линии сельского хозяйства, выращивая свои саженцы винограда, устриц и многое другое. Всё это используется как в самом в Крыму, так и поставляется в другие регионы России. Некоторым местным предпринимателям удается выйти на мировой рынок и экспортировать свой продукт, несмотря на санкционное давление.

В итоге, по мнению Милачича, Запад сам заставил Россию поднимать свою промышленность и лишил себя потенциального рынка. К сожалению, часть западной аудитории, к которой собирается обратиться политолог с серией статей о своей поездке в Крым этого не понимает. В условиях информационной войны любая нейтральная публикация об успехах России воспринимается на Западе как пропаганда Кремля. Вот только, лучшая пропаганда — это новые заводы, работающие электростанции и фермерские хозяйства, но к сожалению, далеко не все представители западных СМИ готовы быть настолько объективными, что бы признать их существование.