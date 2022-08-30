Уфа, 30 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. 80 долгостроев в Башкирии остаются в реестре проблемных объектов. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Петр Кельберг Долгострой в Рыбинске

Отмечается, что в республике по этим объектам необходимо восстановить права 3,6 тысяч дольщиков.

Сообщается, что для завершения строительства домов и выплаты компенсаций обманутым дольщикам руководство региона взаимодействует с федеральным фондом развития территорий.

Отмечается, что всего наблюдательный совет этого фонда принял решения в отношении 77 проблемных объектов Башкирии. Так, по 39 таким объектам было принято решение о достройке, по 38 объектам — о выплатах компенсаций. При поддержке фонда были восстановлены права порядка трех тысяч жителей Башкирии. При этом сумма компенсаций составила около семи млрд рублей.

РанееИА REGNUM сообщало о том, в Башкирии в 2022 году выявили более 300 нарушений прав дольщиков.