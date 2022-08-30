Астана, 30 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза могут создать единую евразийскую валюту для взаимных расчетов в торговле и при этом сохранить свои национальные валюты. Об этом заявил казахский экономист Рахим Ошакбаев, передаёт «Liter. kz».

Евразийская экономическая комиссия

Собеседник отметил, что курс единой валюты ЕАЭС мог бы устанавливаться более паритетно и прозрачно на основе корзины валют.

«С учетом того, что роль доллара США ставится под сомнение, идея универсальных средств и резервов для торговли экспорта и импорта неизбежна. В ней заинтересованы Китай, Россия, Индия, Иран и другие страны», — добавил он.

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Аналитик обратил внимание на то, что страны Запада в ходе противостояния России заморозили российские золотовалютные резервы, хранящиеся в долларах, что создало опасный прецедент и для других стран. Следующим на очереди может стать Китай, если обострится конфликт с США.

«Если они будут номинированы в другой валюте, то с ними не смогут так поступить. Я уверен, что это большой вызов перед западными крупными экономическими державами», — подчеркнул он.

Говоря о том, какие выгоды получит Казахстан в случае создания единой евразийской валюты, эксперт сообщил, что республике удастся избежать международных санкций, если таковые будут введены против нее со стороны США и Евросоюза.

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Также Ошакбаев выразил мнение, что Казахстан мог бы разместить на своей территории независимый эмиссионный центр, который займётся выпуском евразийских денег, поскольку республика не находится под политическим влиянием какой-то одной страны.

«К примеру, страны БРИКС могли бы создать такой эмиссионный центр и разместиться в Нур-Султане. Самое удачное расположение было бы как центра Евразии», — считает аналитик.

Подводя итог, Рахим Ошакбаев отметил необходимость создания мировой валюты, чей эмиссионный центр не был бы политически ангажирован и зависим только от одной страны, как это происходит сейчас с долларом.

«США имеют неограниченную возможность печатать свои деньги. В итоге на глобальную инфляцию, которая сейчас происходит, не может влиять ни одна страна, кроме США», — констатирует эксперт.

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