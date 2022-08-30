В Болгарии цена на электроэнергию достигла абсолютного максимума
София, 30 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Цена на электроэнергию в Болгарии достигла отметки в 1325 левов ($678) за мегаватт-час, что является абсолютным рекордов в новейшей истории страны. Об этом 30 августа сообщает софийская газета «Факты».
Такие показатели были зарегистрированы на Внутренней энергетической бирже Болгарии. При этом, как прогнозируют эксперты, стоимость электричества в стране в сентябре текущего года будет ежедневно увеличиваться на 1%.
В связи со сложившейся ситуацией правительство Болгарии завтра, 31 августа, соберется на экстренное заседание.
Ранее представители болгарского Совета министров не исключили возможности введения дополнительных субсидий на оплату электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в стране.