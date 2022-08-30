Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM Ради победы над Россией западные политики уже низвели собственных граждан на уровень скота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественник Сергей Колясников, комментируя заявление главы дипломатической сферы ЕС Жозепа Борреля о том, что министры обороны стран ЕС подтвердили готовность давать Киеву столько помощи, сколько нужно, и так долго, как необходимо.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для Запада происходящее {в бывш. УССР — ИА REGNUM} — это «последний бой». Без всяких преувеличений. Ради победы над Россией они уже низвели собственных граждан на уровень скота. Что же до «помощи столько, сколько нужно», я бы перефразировал на «столько, на сколько хватит газа»: «Северный поток» остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября © Газпром», — сказал Колясников.

Как сообщало ИА REGNUM, своё заявление Боррель сделал в Праге на пресс-конференции. Именно в столице Чехии и прошла неформальная встречи министров обороны стран ЕС.

Добавим, ранее в ряде государств Евросоюза заявляли, что военная помощь киевскому режиму находится уже на пределе. В частности, такие заявления звучали из Германии.

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