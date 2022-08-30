Екатеринбург, 30 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Ради победы над Россией западные политики уже низвели собственных граждан на уровень скота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественник Сергей Колясников, комментируя заявление главы дипломатической сферы ЕС Жозепа Борреля о том, что министры обороны стран ЕС подтвердили готовность давать Киеву столько помощи, сколько нужно, и так долго, как необходимо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Для Запада происходящее [в бывш. УССР — ИА REGNUM] — это «последний бой». Без всяких преувеличений. Ради победы над Россией они уже низвели собственных граждан на уровень скота. Что же до «помощи столько, сколько нужно», я бы перефразировал на «столько, на сколько хватит газа»: «Северный поток» остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября © Газпром», — сказал Колясников.

Как сообщало ИА REGNUM, своё заявление Боррель сделал в Праге на пресс-конференции. Именно в столице Чехии и прошла неформальная встреча министров обороны стран ЕС.

Добавим, ранее в ряде государств Евросоюза заявляли, что военная помощь киевскому режиму находится уже на пределе. В частности, такие заявления звучали из Германии.