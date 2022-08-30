Нижний Новгород, 30 августа, 2022, 19:56 — ИА Регнум. На популярном сайте по поиску работы в Нижнем Новгороде появилась вакансия календарь-менеджера, в обязанности которого будет входить переворачивание листов календаря под композицию Михаила Шуфутинского «Третье сентября», передают местные СМИ.

slightly_different Календарь

По имеющейся информации, такого сотрудника готова нанять одна из нижегородских букмекерских компаний в рамках PR-акции, приуроченной к футбольному матчу «Пари НН» — «Факел», который должен состояться 3 сентября 2022 года.

Соискатель на эту вакансию должен обладать базовыми знаниями шансона, опытом по переворачиванию страниц календаря, а также любовью к футболу и творчеству Михаила Шуфутинского.

Наниматель обещает заплатить календарь-менеджеру 39 тысяч рублей, а также обеспечить его «униформой с принтом горящих костров рябин».