Ханты-Мансийск, , 19:55 — REGNUM В Югре в торжественной обстановке 30 августа запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Слева направо: губернатор ХМАО Наталья Комарова, полпред в УрФО Владимир Якушев и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков uralfo. gov.ru

Вместе с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым первую очередь установки открывали губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Запуск установки подготовки нефти — это событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны. Югра — энергетическое сердце России. Нефтегазовая отрасль — основа экономики. Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения — продолжают инвестировать и развивать отрасль», — подчеркнул Владимир Якушев.

Установка подготовки нефти обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск — Курган — Самара. Новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза — до 5,5 млн тонн нефтяного эквивалента.

Отмечается, что месторождение имени Александра Жагрина — новое. Оно было открыто в 2017 году, его начальные геологические запасы — 217 млн тонн нефти. И является ядром нефтяного кластера «Зима», в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более пяти тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 млн тонн нефти.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что с 2015 года благодаря геологоразведке удалось в восемь раз увеличить ресурсную базу месторождения имени Александра Жагрина. Здесь обнаружены традиционные и трудноизвлекаемые запасы углеводородов.