Мирослава Романенко, 30 августа 2022, 20:29 — REGNUM Варшава и киевский режим хотят построить на территории б. УССР трубопровод, по которому планируют транспортировать растительное масло. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе польского правительства.
Подписать соответствующий меморандум с киевским режимом согласилась польская сторона. В соответствии с проектом трубопровода, растительные масла будут транспортироваться в порт Гданьска.
Реализация указанного проекта призвана частично разблокировать экспорт с территории бывш. УССР, а также повысить продовольственную безопасность развивающихся стран, которым угрожает голод.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения сочли трубопровод плохой затеей, так как со временем оставшееся на стенках трубопровода масло будет портиться. Многие усмотрели в данной новости повод для юмора. Были и те, кто задался вопросом, откуда у б. УССР найдется столько масла, чтобы для его транспортировки пригодился трубопровод.
«Представляю качество этого масла, полученного по трубам», — задумалась Liana P.
«Часть масла на трубах осядет, гнить начнёт… а может нет. Посмотрим», — ответил ей Michael Alekseevich.
«Масло не нефть — прогоркает и портится! И сколько же его надо производить для трубопровода?» — спросил 2346.
«Будет масло портиться и травить людей. Попробуй потом его вымыть», — добавил Vova.
«Я бы на месте [киевского] масла тоже утек», — шутит Артем.
«Получается, Польша для себя [б. УССР] готовит, раз деньги хочет в маслопровод вкладывать. А вообще, откуда там столько масла, чтобы по маслопроводу гнать?» — не понимает Марина М.
«Это с Россией надо договариваться», — с сарказмом пишет Gennadiy.
«Используйте газовую трубу. Всё равно пустая», — шутит Нильс.
«А где они сейчас столько подсолнечника возьмут?» — в недоумении Олег К.
«Это же прикол такой?» — не верит Илья A.
«Надо еще картофелепровод из Белоруссии», — иронизирует Нина Ивановна.
«И будут гнать солярку в обратную сторону!» — смеется Алексей К.
«Идиоты, пусть мозгопровод себе строят», — не выдержал Tam.
«Салопровод когда построят? Саловый поток — 2!» — пошутила Hanna.
«Сейчас транзит газа закончится, и можно будет по этой трубе масло гнать», — смеется Александр Ф.
«Даёшь кукурузопровод и горилкопровод!» — смеется Виктор З.
«Интересно, сколько будет стоить пропуск выползти по этому трубопроводу из [бывш. УССР] от повестки?» — с сарказмом спросил Nick.
«Очередная перемога (победа — М. Р.) глупости», — добавил Alexander P.
«Скоро [киевского режима] не будет — они маслопровод хотят строить», — не понимает Maxim Y.
«Всё правильно — панам масло, холопам — жмых. Всё по-честному», — с сарказмом добавил Bo Velikolepny.
«Можно ещё и самогонопровод построить, тоже будет прибыльно…» — шутит Светлана.
«Аграрные сверхдержавы должны быть неразрывны. Предлагаю построить галушкопровод!» — с юмором подытожил Антон Валерьевич.