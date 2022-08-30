Краснодар, 30 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Исторически так сложилось, что казак прежде всего — воин, а потом уже фермер, инженер, врач. Вектор взаимодействия пресс-служба войсковых казачьих обществ России и средств массовой информации определили в ходе выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию по СМИ Совета при президенте России по делам казачества в Краснодаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Выездное заседание в Краснодаре

«Сегодня казаки эффективно выполняют сложнейшие боевые задачи в ходе СВО, находясь на самом переднем крае, являя собой пример исключительной мужественности, военной выучки и бесстрашия. Люди, достойные самого большого уважения. Особенность казачества не только в ратных делах, но ещё и в милосердии, помощи и сострадании близкому, оказавшемуся в беде. Свидетельство этому беспрецедентная гуманитарная помощь, оказываемая казаками населению Донбасса. За время проведения Россией спецоперации казаками отправлено жителям Донбасса около 700 тонн гуманитарного груза», — отметил председатель постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Выездное заседание в Краснодаре

В ходе выездного заседания были подведены итоги работы войсковых пресс-служб за 2021 год, произошёл обмен опытом взаимодействия с региональными СМИ.

«Казак-воин — и есть тот положительный образ казака, который способен не только отвечать на вызовы времени, но и брать на себя ответственность за судьбу страны, за воспитание молодого поколения. Ведь исторически казак и есть прежде всего — воин, а потом уже фермер, инженер, врач. Ведь казак — это не солдат, а воин — по состоянию души. Сегодня добровольцы девяти казачьих отрядов выполняют задачи в ходе СВО», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Выездное заседание в Краснодаре

Напомним, что благодарность от председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрия Миронова была вручена генеральному директору ООО «Регнум» Юлии Крижанской. Дополнительно атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда вручил почётную грамоту редакции ИА REGNUM — за высокий профессионализм и личный вклад в формирование положительного образа казачества в медийном пространстве России.

Редактор федеральной редакции ИА REGNUM Евгений Цоц провёл для сотрудников пресс-служб войсковых казачьих обществ России мастер-класс по работе с информационной повесткой.

В ходе двухдневной работы комиссии её участники прикоснулись к истории и культуре кубанского казачества.