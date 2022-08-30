Констанца, Румыния, 30 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В черноморском порту Констанца на юге Румынии представители румынской пограничной полиции обнаружили крупную партию промышленных отходов, прибывших рейсом из Израиля. Об этом 30 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

distel2610 Контейнеры

По предварительным данным, 33 тонны строительного мусора, представляющего угрозу для региональной экологической ситуации, содержались в двух контейнерах и предназначались для частного предприятия в уезде Бузэу (Юго-восточная Румыния).

При этом потенциальный получатель товара отказался признавать законность сделки с израильским отправителем. Ведется следствие. По румынскому законодательству, эти контейнеры в течение ближайших двух недель будут возвращены отправителю за его счет.