Бишкек, , 19:50 — REGNUM Инфляция в Киргизии только за последний месяц выросла на 1,6 процентных пункта и достигла 15,4%. Об этом сообщили в Национальном банке республики сегодня, 30 августа.

Инфляция Picserver.org

Финансовый регулятор утверждает, что ухудшение ситуации в экономике страны связано с сохранением глобальной инфляции на высоком уровне вкупе с геополитической неопределенностью.

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А основным проявлением сохраняющегося инфляционного давления названо отсутствие сезонной дефляции летом текущего года.

«При этом замедление инфляционных процессов ожидается в первой половине 2023 года на фоне стабилизации и адаптации мировой экономики к новым торгово-экономическим связям на глобальных товарно-сырьевых рынках», — прогнозируют аналитики НБКР.

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