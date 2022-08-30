Берлин, 30 августа 2022, 20:05 — REGNUM Заявления о недостатке оружия на складах бундесвера — лишь прикрытие для нежелания немецких элит поставлять тяжелое вооружение Владимиру Зеленскому. Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Разговоры об исчерпанности военных складов Германии исходят от малокомпетентной в этом вопросе главы МИД ФРГ Анналены Бербок, поэтому не стоит слишком серьезно воспринимать ее слова», — заявил эксперт.
Однако, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Критине Ламбрехт не спешат опровергать главу МИДа.
«Шольц не хочет подливать слишком много масла в огонь войны, но и отказывать Киеву в помощи он не будет. Поставки оружия будут продолжаться, но не столь интенсивно, как раньше и, конечно, без самолетов, танков и прочего серьезного наступательного вооружения» — заключил политолог.
Напомним, что ранее глава МИД Германии заявила об абсолютном дефиците оружия на складах Германии и о том, что существуют угрозы для поставок вооружений киевскому режиму.