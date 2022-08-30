Бишкек, , 19:47 — REGNUM В горных массивах Киргизии погибли два альпиниста — граждане России и Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Ошской области сегодня, 30 августа.

Киргизия Pixabay.com

По имеющейся информации, несчастный случай произошёл 28 августа на пике Ленина на высоте 6 100 метров.

Наиболее вероятной причиной смерти 38-летнего альпиниста из России и 41-летнего киргизстанца названо переохлаждение.

Правоохранительные органы Киргизии проводят следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.