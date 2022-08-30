Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM Германия и Франция собираются не бороться с российской «пропагандой» в российских же социальных сетях, а вести свою. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественник Сергей Колясников, комментируя инициативы этих стран по борьбе с «пропагандой» России в соцсетях.

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«Помня запредельное двуличие ЕС в течение всех восьми лет попыток исполнения Минских соглашений, мы отчетливо понимаем, что Германия и Франция на деле пытаются не «бороться» с российской пропагандой, а вести свою. Что особенно удивительно, на нашей территории», — сказал Колясников.

Он также добавил, что на этом фоне можно многое сказать и про суверенитет, и про вмешательство во внутренние дела.

«Но мне хочется просто напомнить этим недотыкомкам, которые сегодня протираются тряпками раз в две недели, вместо отопления кутаются в свитер и таскают на проводе электролампочку из комнаты в комнату. И Германия, и Франция от России уже огребали. Хотите еще? За нами не заржавеет. К этому всё и идет», — резюмировал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Германия выступили с инициативой якобы бороться с российской «пропагандой». Делать это они предлагают в российских социальных сетях.