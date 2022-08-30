Архангельск, , 19:46 — REGNUM На Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась научная экспедиция в рамках стратегического проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни». Целью экспедиции стала оценка влияния изменения климата и процессов глобализации на качество жизни народов, ведущих традиционный образ жизни, и других локальных сообществ. Об этом сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ).

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«Результаты нашей экспедиции подтверждают, что климатические изменения оказывают ощутимое влияние на экосистемы Арктической зоны Западной Сибири, а, следовательно, и на традиционное хозяйство, являющееся важным источником биологических ресурсов и традиционного питания коренного населения Арктики», — отметила Елена Богданова, ведущий научный сотрудник САФУ.

Экспедиция проходила вдоль побережья Гыданской губы. В ходе исследования прошли встречи с представителями органов местного самоуправления, промышленных компаний, коренного населения, ведущего традиционный образ жизни и проживающих в населенных пунктах.

По словам Богдановой, изменения в окружающей среде Западной Сибири не только создают новые условия для природопользования, но и могут вызвать новые угрозы для жизнедеятельности населения. В условиях изменения климата неясно, как будет изменяться традиционное природопользование и к каким результатам это приведёт в системе человек-окружающая среда».

«Жизнь тундры меняется и под влиянием социально-экономических факторов, в том числе реагирует на санкционные ограничения, заставляющие коренное население переориентировать свое традиционное хозяйство на внутренний рынок, сделав акцент на мясном производстве, что важно для обеспечения продовольственного безопасности арктического региона. Меняются маршруты каслания, размеры оленеводческих хозяйств, маркетинговые стратегии оленеводов и рыболовов. Все это влияет на жизнь не только кочующего населения, но и на качество жизни поселковых жителей, которые получают доступ к традиционным продуктам питания, положительно влияющим на адаптационные ресурсы их организма», — добавила кандидат экономических наук Елена Богданова.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи САФУ в рамках проекта «Феномен жизнестойкости в теории и практике адаптации населения Российской Арктики к изменениям климата» проводят полевые исследования в островных деревнях и селах дельты реки Северная Двина, а также на Летнем берегу Онежского полуострова и Зимнем берегу Белого моря.

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