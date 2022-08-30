Хельсинки, 30 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Все поезда Allegro и запасные части к ним списаны финским государственным железнодорожным оператором VR, говорится в его финансовой отчётности.

Poezd-allegro-train.ru Поезд Allegro

Уточняется, что списанию подлежит подвижной состав и комплектующие на сумму €45,4 млн.

Добавим, что эти поезда ходили между Санкт-Петербургом и столице Финляндии. Их функционирование прекращено на фоне санкций, введённых Западом в ответ на начало спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.